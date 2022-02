Kerítés, lopás, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt nyomozott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság egy 26 éves pécsi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2020 nyarán befogadott a lakásába egy nőt. A kiszolgáltatott helyzetben lévő nőnek három alkalommal is megszervezte, hogy idegen férfiaknak szexuális szolgáltatást nyújtson, amelyért cserébe az „ügyfelektől” pénzt kért, illetve fogadott el, majd azt a saját megélhetésére költötte. A sértettet bezárta a lakásba, és többször meg is verte annak érdekében, hogy megfélemlítse, valamint hogy az idegen férfiakkal való közösülésre rávegye. Az egyik ilyen légyott alkalmával ellopta az egyik beszervezett partner pénztárcáját a benne lévő iratokkal és pénzzel együtt, majd a tárcában talált bankkártyával több üzletben is fizetett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt elfogták, majd előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki.