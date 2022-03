Több olvasónk is jelezte, hogy a Budai városrész felé pillantva hatalmas fekete füst gomolyog vasárnap a délutáni órákban. Többen beszámoltak róla, hogy az M60-as autópályán Mohács felől már kilométerekről is látszik a füstoszlop.

Munkatársaink a helyszínre siettek. Egy dűlőútról egészen a tűz közelébe jutottak, ahol azt látták, hogy az egyik telek végében, feltehetően gumi, vagy műanyag ég. A fekete füstből legalábbis erre tudtak következtetni. A helyszínen azt hallották, hogy több egység is érkezik, hiszen a tűz egy dombon van, és a vizet a közelből viszik. A bama.hu szerkesztői egy siklósi egységet is láttak a helyszínen dolgozni.

Mint Sárkány Sándor, a baranyai katasztrófavédelem sajtószóvivője a bama.hu-nak elmondta, a szemétkupac nagyjából egyharmada ég. A katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett, hogy méréseket végezzen az esetleges veszélyes anyagokkal kapcsolatban. A szóvivő azt is hozzátette, hogy hármas fokozatú riasztásban oltják a tüzet. A lángok megfékezése feltehetően több órát is igénybe fog venni.

Egy közelben lakóval sikerült beszélni, a dühös hölgy közölte, hogy az ő házától nem messze áldatlan állapotok vannak. Azt nem tudta elmondani, hogy milyen szemetet halmoztak fel, de reméli, hogy lesznek az ügynek következményei.

Négy órakor a katasztrófavédelem közölte a honlapján, hogy csaknem száz köbméter műanyag szemét ég Pécs határában, a Bogádi útnál. A tűzhöz a pécsi, a siklósi és a komlói hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek hét vízsugárral, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a tüzet.

Munkatársaink a helyszínre siettek, és a Facebookon közvetítették az eseményeket.