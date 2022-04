Éjfél után egy órával a pécsi belváros szirénázó autók hangjától volt hangos. Több tűzoltóautó, mentő, rendőrkocsi érkezett a Légszeszgyár utcába, ahol az egyik régi társasház épülete kapott lángra. A hatalmas tüzet, a fel-fel csapó lángokat, több kilométerről lehetett látni. A környéket beterítette a füst, ami a közeli Árkád felé hömpölygött. A Légszeszgyár és a közeli utcákat a rendőrök lezárták.





A lángok gyorsan terjedtek. A társasház több lakása és a tetőszerkezet is égett már, mikor a tető beszakadt. A tűzoltók több irányból álltak neki a lángok megfékezésének, az egyik tűzoltókocsi a közeli rendőrség udvarára állt be, és onnan a tűzoltókocsi létrájáról is nekiálltak a tűz oltásának. Több órányi megfeszített munka után tudták eloltani a lángokat.

Egy fiatal lány párjával álldogált a Dohány utcában egy kisfurgon mellett. Egy-két dolgot pakoltak a kocsiba, mikor megszólítottuk.



– Egy idős rokonunk lakott az épületben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy épségben el tudta hagyni az épületet – mondta a lány lapunknak.



Hajnalra már csak a korom, a kiégett ház látványa maradt. Az utcát hab borította. Még akkor is érződött a füst szaga. Több ember, akik munkába indultak, meg-megálltak, és a fejüket csóválták a szörnyű látványt látva. Bíztak benne, hogy a tűzben senkinek nem történt semmi baja





A tűzoltóság a tűzesetről közölte, a tűzoltók megfékezték a lángokat Pécsen, ahol egy nyolclakásos társasház garázsában keletkezett tűz éjjel. A helyiségben bútorokat, vitorlákat, az előállításukhoz szükséges alapanyagokat tároltak, egy gépkocsival pedig kiálltak. A lángok a garázs feletti lakás tetőszerkezetére is átterjedtek, két lakás kiégett. Az épületet hét lakó hagyta el, közülük a pécsi hivatásos tűzoltók hoztak ki két embert, akiket a mentők kivizsgálásra kórházba szállítottak. A városi egységek mellett Siklósról, Komlóról és Szigetvárról érkezett hivatásos tűzoltói segítség az esethez. A lakók hozzátartozóknál kapnak elhelyezést. A komlói, a siklósi és a szigetvári vízszállító szerek, valamint a pécsi létraszer már befejezte a munkát, a többi egység azonban még a helyszínen dolgozik.