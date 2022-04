Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntették ki a negyedszázados jubileumát ünneplő Komlói Polgárőr Egyesületet a múlt hétvégén.



Az ünnepélyes közgyűlés keretein belül értékelte a tavalyi esztendőt is az 1997-ben alakult szervezet.



A város egyik legnagyobb, mostanra 102 tagot számláló civil szervezetére is pluszfeladatokat rótt a koronavírus-járvány: a kórházi oltóponton részt vettek a tömeges oltások során a rendfenntartásban, és a vakcinák szállításában is segédkeztek. Mindemellett a járőrök figyelemmel kísérték az előírt helyeken a maszk használatát és a kijárási tilalom betartását.



Voltak polgárőrök, akik karitatív feladatot is elláttak, bolti bevásárlás és idős betegek segítése is szinte a napi feladataik közé tartozott. Mindemellett az intézmények, parkok, terek védelmére is fokozott figyelmet fordítottak a rendőrséggel karöltve, aminek eredménye, hogy a közterületen való italfogyasztás, randalírozás, rongálás nagymértékben csökkent Komlón.