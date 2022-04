A nő 2017 áprilisáig látta el a komlói társasházak közös képviseletét, e minőségében rendelkezett a társasházak bankszámlái és házipénztárai felett. A közös képviselő öt év alatt jelentősen megcsapolta a társasházak számláit. A vádirat szerint, a társasházak számláiról több esetben pénz­átutalásokat hajtott végre a saját lakossági folyószámlájára.



Az átutalt összegek egy részét úgy használta fel, hogy a pénzt a büntetőügyben érintett másik társasházak részére fizette be. Így próbálta leplezni a társasház számláján lévő hiányt, amit ő okozott, illetve volt olyan eset, mikor a lakossági folyószámláról vette fel a készpénzt, és azt magáncélra használta. A társasházak, melyek számláiról a vádlott másik társasházak számláira is utalta a pénzt, nem álltak jogviszonyban egymással. A vádlott a társasházak bankszámláiról készpénzfelvétel keretében különböző összegeket is felvett „értékpapír-vásárlás” címen, de az értékpapírt saját részére vásárolta meg.



A vádlott közös képviselői jogviszonya 2017 áprilisában megszűnt, ekkor az érintett társasházak záró pénztár­egyenlegét eltulajdonította, ezért azzal elszámolni nem tudott. Információink szerint a nő 2012. január elsejétől 2017 áprilisáig közel hatvan komlói társasháznak 200 millió forint kárt okozott. A bíróság szerdán előkészítő ülést tart az ügyben.