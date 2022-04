Miután a szerződést megkötötték, a helyszínen az üzletkötő kitöltött egy adatlapot a helyiségekről és a nyílászárókról, majd a felmérési díj gyanánt a vállalkozói díj jelentős részét készpénzben átvette, amelyről számlát is adott az ügyfeleknek. A csalók még arra is ügyeltek, hogy olyan szerződésmintát használtak, amelyen a fogyasztókra vonatkozó lényegi rendelkezések tudatosan, a szinte már olvashatatlan, apróbetűs részben szerepeltek. Mint például az is, hogy az üzletkötők által elvégzett „felmérésnek” nevezett látszattevékenység egy önálló szolgáltatás, és annak díját felmondás esetén sem adják vissza.

Tévedésbe ejtették tovább őket azzal is, hogy energetikai tanúsítványt ajánlottak nekik, amelyet úgy tüntettek fel, mintha egy hiteles okiratot kapnának, azonban az valójában semmilyen értékkel nem bírt. A szerződéskötés és a pénz átvételét követően több megrendelő is jelezte a cégek számára, hogy szeretnének elállni a szerződéstől, illetve a kifizetett összeget visszakapni, ekkor tájékoztatták az ügyfeleket arról, hogy a szerződés értelmében nem áll módjukban pénzt visszafizetni.

A széleskörű nyomozás eredményeképpen a nyomozók beazonosították, majd elfogták a csalókat. A gyanúsítottak a közel 100 sértettnek – akiknek jelentős része pécsi – több mint 12 millió forint kárt okoztak a bűncselekményekkel. A sértettek polgári jogi igényeinek biztosítása céljából a rendőrség zár alá vett két személygépkocsit, valamint egy miskolci ingatlannak a 32 éves gyanúsítottra eső tulajdonrészét. A bűnbanda tagjai ellen többrendbeli csalás elkövetése miatt nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, a cégvezetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.