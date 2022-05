A nyomozás eddigi adatai szerint a svájci állampolgárságú sértett férfi magyarországi lakóhelyén található ingatlanban jelentős mennyiségű készpénzt tartott forintban és külföldi valutában is. Értékeit egy pénzkazettában és nagyméretű pénztárcában tartotta.

A sértett férfi egy internetes oldalon megismerkedett egy nővel, akivel több alkalommal is beszélt, személyesen is találkoztak. Megismerkedésüket követően a nő élettársa, az egyik gyanúsított férfi kezdett el az interneten írogatni a sértettnek és tőle különböző okokra hivatkozva többször is pénzt kért. A sértett az egyik ilyen kérés alkalmával lefényképezte és az interneten el is küldte a jelentős összegű készpénzt tartalmazó pénzkazettáról készült felvételeket a nő elérhetőségére, megadva ekkor neki a lakcímét is.

2022. május 23-án 12 óra körül a nő és élettársa megjelentek a sértett lakóingatlanánál, vele beszélgetésbe elegyedtek, hosszabb ideig ott is tartózkodtak. Ekkor a sértett a pénzkazettából 30.000 forintot adott át a nőnek, a nő élettársának jelenlétében. Ezt látva a nő élettársa gyanúsított-társaival megállapodott abban, hogy a pénzt a sértettől ellopják.

Még ugyanezen a napon a három gyanúsított együtt megjelent a sértett lakásánál. Egyikük a gépkocsinál maradt az utcán figyelni, mialatt a másik két gyanúsított a házba próbáltak bejutni, ami végül az épület hátsó nyitott ajtaján sikerült is. A házban a pénzkazettából és a sértett pénztárcájából összesen 27.810.000 forint készpénzt vettek magukhoz és azzal együtt a kint várakozó harmadik társukhoz mentek. A pénzt elosztották és mindannyian hazamentek.

Mindhárom gyanúsított büntetett előéletű, kettővel szemben jelenleg is több büntetőeljárás van folyamatban, harmadik társuk pedig felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el a bűncselekményt. A bíróság álláspontja szerint alaposan feltehető, hogy a gyanúsítottak, szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének, elrejtőznének az ügyben résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével, esetleg összebeszéléssel veszélyeztetnék a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményeket követnének el.

Mindezek miatt a bíróság letartóztatásukat elrendelte.

A bíróság végzését az ügyész és a gyanúsítottak, valamint az ülésen jelen volt védők is tudomásul vették, míg egy gyanúsított védőjének – aki az ülésen nem volt jelen - a fellebbezés bejelentésére öt nap áll rendelkezésére.