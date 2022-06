Ottjártunkkor még érződött a füst Átán, ahol hétfő este teljes terjedelmében égett egy családi ház. A pécsi tűzoltók négy, a palkonyai önkéntesek egy járművel vonultak a helyszínre, ahová a katasztrófavédelem műveleti szolgálatát is riasztották. Mire az egységek a helyszínre értek, az épület már teljes terjedelmében égett. A rajok végül négy vízsugárral oltották el a tüzet, a tűz a szomszédos épületekre nem terjedt át, azonban a családi ház teljesen kiégett.



Forrás: Laufer László

– Otthon voltunk, este kilenc körül járhatott az idő. Tévét néztünk, mikor elsötétült a képernyő, és a lakásunkban egyszerre kialudtak a fények – emlékezett vissza a tűzesetre a Petőfi utcában lakó idős férfi, akivel kedd délelőtt beszélgettünk a településen. – Kinéztem, hogy mi okozza az áramhiányt, mikor láttam a közeli szomszédom házából hatalmas lángnyelvek csaptak fel – tette hozzá.

Telefonáltak volna a katasztrófavédelemnek, mikor a kanyarban már megjelent az első tűzoltóautó.

Lapunknak két verziót meséltek el a tűzeset kapcsán a helyiek.

Volt aki szerint amint felcsaptak a lángok, a szomszédos házból egy férfi rohant ki, és a kerítésen átmászva berohant az égő házba, ahonnan kihozta a ház tulajdonosát.

A másik verzió szerint, az égő házból saját erejéből jött ki a férfi, aki szédelgett, fájlalta a fejét, ami vérzett is. A mentők rögtön kórházba vitték, de később hazaengedték.

– Próbáltuk volna a tüzet eloltani a tűzoltók kiérkezése előtt. Már a slagot kihúztuk, mikor leszakadt a vezeték a lakásban, illetve megtudtuk, hogy a házban gázpalack is van, ami a hő hatására felrobbant

– mondta lapunknak egy középkorú férfi.

A kiégett ház tulajdonosa korábban közmunkásként dolgozott, fél éve lett rokkant nyugdíjas. A helyi önkormányzat rögtön a férfi segítségére sietett, aki a tűzben nemcsak a házát, hanem a harminc éve felhalmozott vagyonát is elvesztette. Mint megtudtuk, a károsultat az egyik barátjánál helyezték el, illetve felvették a kapcsolatot a férfi nővéreivel, akik Pécsen élnek. A férfi számára biztosítják a közétkeztetést, ruhákkal is ellátták, illetve felmérik, majd a ház statikai állapotát is.