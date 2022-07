Egy komlói fiatalasszony rémisztő történetre hívta fel a figyelmet az egyik helyieknek szóló közösségi csoportban. Mint írta, két férfi úgy akart betörni hozzájuk hétfőn kora délután, hogy édesanyja közben otthon volt. Először csak kérték az idős asszonyt, hogy nyissa ki az ajtót, azonban amikor ezt nem tette meg, akkor megpróbálták lenyomni a kilincset. Néhány percig küzdöttek az ajtóval, s amikor nem jártak sikerrel, megpróbálkoztak a lépcsőházban máshoz is erőszakosan bejutni.

A hölgy hozzávetőleges leírást is tudott adni a feltételezett elkövetőkről: egyikük 180 centiméter magas, sűrű szőke hajú, ápolt megjelenésű és jól öltözött. A társa takarásban volt, a haját és az arcát nem lehetett olyan jól látni – tette hozzá. Egyben másokat is arra kért, hogy „a bejárati ajtókat zárják nappal is kulcsra, csak ismerősöknek nyissák ki, a lépcsőházakba pedig ne engedjenek be kérdés nélkül idegeneket!”

Az ügyben megkerestük a rendőrséget is. Mint válaszukban írták, a konkrét, vagy ahhoz hasonló esettel kapcsolatban a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságra válaszadásuk időpontjáig bejelentés, feljelentés nem érkezett, rendőrségi eljárás nem indult.