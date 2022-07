Baranya Tizenkilenc éve alakult a Baranya Speciális Mentők Egyesülete, akik számos esetben segítettek eltűnt emberek felkutatásában, bajba jutottak vízből, szikláról való mentésében a megyében.

Az egyesületet több esetben állatok miatt is riasztották már az évek során. Tavasszal a legtöbbször a kígyók miatt hívják őket, legutoljára egy kozármislenyi család kért segítséget tőlük, miután egy csúszó-mászó költözött a nappalijukba. Az egyesület tagjai felkerekedtek és a család segítségére siettek. Némi keresgélés után megtalálták az állatot, ami egy nagyra nőtt erdei sikló volt, az állatott sértetlenül visszaengedték a természetbe.

Mostanában főleg darazsak miatt kapnak bejelentéseket. Nemrégiben Rádfalváról hívták a Baranya Speciális Mentők Egyesületet, mivel a fullánkosok ellepték a családi házukat. A darazsak a padláson vertek tanyát, de már átrágták magukat a szobákba is. Az egyesület kiérkező munkatársai a családi ház padlásán hosszabb bontás után megtalálták a darazsak fészkét, melyet megsemmisítettek, így újra biztonságossá vált a ház.

Az egyesület mellett a hivatalos méhrajbefogással és darázsirtással foglalkozó szakemberek listája Baranya megyében:

Egy másik esetben egy pécsi háznál avatkoztak be, ahol a kert egyik mogyoróbokrában telepedtek meg. Az egyesület idén több baranyai településen, így Csarnótán, Peterden, Máriagyűdön is felvették a harcot a a darazsak ellen, volt olyan ház, ahol a gyerekszoba ablakán lévő redőnytok és a fal között, a vakolat alá fészkeltek be magukat a fullánkosok.

Mint megtudtuk, a Baranya Speciális Mentők Egyesülete mentett már mocsári teknőst, sérült ölyvet, és esőlefolyó rácsa alá szorult kismacskát is.