Információs rendszer vagy adat megsértése és különleges személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 17 éves fiúval szemben, aki egy közösségi oldalról adathalászattal megszerzett egy profilt, amit előbb hozzáférhetetlenné tett a tulajdonosa számára, majd amikor az a fiók feletti jogosultságát visszaszerezte, üzenetekkel fenyegette, hogy ne használja.

A Baranya megyei fiú tavaly márciusban készített egy álprofilt, amivel egy olyan linket küldött a kiszemelt áldozatának, amely egy adathalász oldalra mutatott.

Ezzel megszerezte a lány belépési adatait és jelszavát. Ezeket megváltoztatva hozzáférhetetlenné tette a lánynak a saját profilját. Miután a profil tulajdonosa észrevette, hogy nem tud belépni, a szolgáltatóhoz fordult. Amikor a profiltolvaj ezt észrevette, hogy a lány újra használja a profilt, különböző álprofilokról kezdett írogatni neki. Megfenyegette: azt mondta neki, hogy ha nem lép ki, a profilban tárolt privát jellegű és pornográf tartalmú képeit és videóit megosztja és az édesanyjának is elküldi. Fenyegetését azzal is megerősítette, hogy az üzenetekhez a lányról készült és jogtalanul megszerzett pornográf tartalmú felvételeket is csatolt. A fiú nem tudta, hogy a lány még nincs tizennyolc éves.

Az ügyészség az információs rendszer vagy adat megsértése és különleges személyes adattal visszaélés miatt indult ügyben keletkezett vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta a kamasszal szemben azzal, hogy a 17 éves fiú a törvény rendelkezése szerint a felfüggesztés tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt számítógép elkobzását is indítványozta.