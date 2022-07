A rendőrök a személyleírás alapján rövid időn belül a belvárosban elfogták az elkövetéssel gyanúsítható két férfit. Egyiküknél találtak is egy telefont, amelyet a férfi a rendőrök kérésére nem tudott bekapcsolni, azonban a járőrök a sértett által megadott PIN-kóddal már be tudták kapcsolni azt. A két férfitől a telefonon kívül lefoglalták egyikőjük pulóverét, valamint a náluk lévő készpénzt is.

A 26 éves pécsi férfit és 25 éves dunaszekcsői társát előállították, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Ellenük rablás, kifosztás, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, valamint okirattal visszaélés miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.