A hét első napján tizenhat esetben riasztották a Baranya megyei tűzoltókat. Ebből hétszer tűzesetet számoltak fel, öt műszaki mentést hajtottak végre, míg négy jelzés tévesnek bizonyult.

Tűzeseteket tekintve mind a hét alkalommal szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk tűzoltóinknak. Ilocska külterületén trágyadomb, Teklafalun gaz és kerti vécé, Gilvánfán tarló és körbálák égtek, Almamelléken, Csányoszrón, Siklóson és Somogyhárságyon pedig gazos területen kellett eloltani a lángokat.

Forrás: Siklós HTP

Az öt műszaki mentés közül három esetben baleset történt a megyei utakon:

Hétfőn, nem sokkal negyed tíz után érkezett bejelentés, hogy három személyautó karambolozott Szigetváron, a 67-es számú főúton. A három autóban összesen négyen utaztak – és bár egy nőt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki –, csak hárman sérültek a balesetben. Mindhárman könnyű sérüléseket szenvedtek. A műszaki mentés idején félpályán haladt a forgalom. A szigetvári hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak.

Forrás: Szigetvár HTP

Nem sokkal ezután még egy esethez riasztották a szigetváriakat. Fél tizenkettő körül Szentlőrinc közelében, a 6-os számú főúton egy személyautó oldalról teherautónak ütközött, amelynek következtében az autóban utazó sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. A sérültet a mentőszolgálat munkatársai még a tűzoltók kiérkezése előtt kiemelték a járművéből. A balesethez a szigetvári és pécsi hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltókat riasztották. A tűzoltók áramtalanították a személyautót. Az útszakaszon teljes útzár volt érvényben.

Forrás: Szigetvár HTP

Szerencsére csak könnyű sérülésekkel járt az a baleset, ami Mohács közelében történt hétfő este. Az 56-os főúton két személyautó ütközött, melyekben összesen négyen utaztak. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.