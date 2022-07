– A kánikulában fokozottan érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az autóvezetők legyenek türelmesek, vezessenek óvatosabban és tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot – kezdik tanácsukat a baranyai rendőrök, akik felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nehezebb koncentrálni, mivel a reflexek tompulnak.

A rendőrség szerint lehetőség szerint inkább ne induljon útnak az, aki nem bírja a hőséget, amennyiben ez mégis elengedhetetlen, akkor legalább kipihenten, megfelelő nyomású gumikkal.

– Fontos az is, hogy ilyenkor sokkal többet igyunk az átlagosnál, és mindig vigyünk magunkkal hűtött vizet, hiszen soha nem lehet tudni, hogy útközben lesz-e valahol baleset vagy torlódás a közlekedésben – tanácsolja a baranyai Rendőrség szóvivője, aki arra is figyelmeztet, hogy ha megállunk az autóval, azt lehetőleg ne napos helyen tegyük, hanem lehetőség szerint keressünk árnyékot.

A rendőrök azt tanácsolják továbbá, hogy vezetés közben vagy a klímát kapcsoljuk be vagy húzzuk le az ablakot és érdemes jó minőségű napszemüveget is viselni, mely megvédi a szemet a napsugárzástól, hiszen úgy tapasztalják, hogy a járművezetők gyakran alábecsülik a vakító fény által okozott balesetek kockázatát. Ez különösen kanyarokban, dombtetőkön vagy alagutakba, aluljárókba való be- és kilépéskor lehet veszélyes, hiszen akit elvakít a napfény az nehezebben veszi észre a közlekedési lámpák jelzéseit, a táblákat, illetve a gyalogosokat, kerékpárosokat és motorosokat.