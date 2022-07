A hazai tavakon működtetett viharjelzőkkel kapcsolatos tudnivalókat is tartalmazza a katasztrófavédelem legújabb, online elérhető tűzvédelmi tesztje. Mindemellett a kvíz arra is hangsúlyt fektet, hogy felhívja a figyelmet: a szén-monoxid-mérgezés nyáron is fenyeget, ez a mérgező gáz a fűtési szezonon kívül is nagy bajt okozhat.

– A nagy melegben megnőhet a szén-monoxid kialakulásának veszélye, mert légdugó alakulhat ki a kéményben – hívják fel a figyelmet a katasztrófavédők.

Ilyen időjárási körülmények esetén a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, így a beszorult hűvösebb levegő nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak – hangsúlyozzák

Mindemellett a szén-monoxid mérgezések elkerülése érdekében gondoskodni kell a lakás rendszeres szellőzéséről is – figyelmeztetnek.

A mérgező gáz akkor keletkezik, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a helyiség levegőjét az égéshez, és nincs oxigén-utánpótlás. Az egyéb épületgépészeti berendezéseket – páraelszívó, szagelszívó ventilátor, szárítós mosógép – is figyelembe kell venni a kazán, a vízmelegítő üzemeltetése során, mert azok szintén a lakás levegőjét használják.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető tesztek kitöltésével ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők, egyúttal felmérhetik tudásukat, értékes és fontos információkhoz jutva.