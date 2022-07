Vasárnap reggel két nagy baleset is megrázta a megye lakóit. Reggel hét óra előtt egy személyautó fának csapódott Pécsváradnál, majd nem sokkal később eddig tisztázatlan okból kifolyólag Hosszúhetény és Hird között egy gépjármű kukoricatáblába hajtott. Mindkét helyszínen a mentők és a tűzoltók is jelen voltak. Információink alapján a balesetben érintett személyek könnyebb sérülést szenvedtek.

Forrás: Kuszné Szilvia

Azonban a nap folyamán egy különös vendég is sétált a megye útján Pellérdnél. Az arra közlekedő autókat most nem egy közlekedési baleset lassította le, hanem egy nyugodtan sétáló hattyú. Ahogyan a képen is látható, a rendőrök a két lábú segítségére siettek. Információink szerint az egyik rendőr biztosította a forgalmat, amíg a másik védte, és a terelte az állatot.

Hogy merről kószálhatott el, és mit keresett egy forgalmas útszakaszon? Azt sajnos nem árulta el cikkünk főszereplője, de reméljük épségben hazatért.