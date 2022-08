- 2017 tavaszán jött a lehetőség, hogy medic képzésen vegyünk részt, rögtön jelentkeztem is, az egész országból húszan voltunk. A záróvizsgám alapszituációja az volt, hogy egy nyílt hasi sérülést szenvedett embert kellett ellátni, aki egy garázs tetején volt, a hasába vágódott fűrésszel. A feladat: ellátás, majd biztonságos lejuttatás és átadás. Nehéz, izzasztó, de jó feladat volt. Sikerült a vizsga! – mesélte az őrmester.



Gergely Zoltán ezután egy instruktori képzést is elvégzett, hogy azután a továbbiakban ő is képezhesse majd a tűzoltókat, ha szükség lenne rá. „Mióta dolgozom, mindig is ellátásban dolgoztam, nem tudom elképzelni magam egy irodában nyolctól négyig. Az nem én vagyok. Én szeretem a pörgést, és ha történik valami. A medic lényegében nekünk lett kitalálva – ha káresetnél valaki megsérül, akkor ne kelljen tétlenül állni, amíg a mentő odaér.”

Gergely Zoltán olyannyira tökélyre fejlesztette tudását, hogy az április 28-án, Esztergomban megrendezett országos műszaki mentőversenyen a Baranya megyei csapat nem kis részben neki köszönhetően az első helyet szerezte meg.