A Pécs és Kelenföld között haladó szerelvény több helyen is meggyújtotta a vasúti töltés melletti gazos, tarlóval övezett területet.



A tűzesethez összesen 17 hivatásos és 63 önkéntes tűzoltó vonult. A dombóvári, szekszárdi, bonyhádi, kaposvári, sárbogárdi, siófoki, paksi hivatásos, tamási önkormányzati és önkéntes, továbbá a kurdi és gyönki önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Az egységek vízsugarak, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével megfékezték a nádasokat, erdő aljnövényzetét, tarlót, gazos területeket is pusztító lángokat. Döbrököz, Csibrák, Regöly, Szakály, Dúzs és Szárazd településeken az esti órákig dolgoztak az egységek, a munkálatokat egyes helyeken erőgépekkel is segítették. Ezen idő alatt a vasúti járatok lassabban haladhattak az érintett szakaszon, maximum 40 kilométeres sebességgel.