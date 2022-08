A MÁV közlése szerint 2022-ben 61 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben 22-en meghaltak. A halálesetek száma több, mint tavaly egész évben. Nemrég a pécsiek által is látogatott Balaton nyugati felében történt tragédia, Keszthelynél egy 16 éves fiatal halt meg, testvérét válságos állapotban szállították kórházba, miután kocsijukkal a sínekre hajtottak.



Halálos gyalogos gázolás is volt Baranyában nemrég, Pécsről Budapest-Kelenföld állomásra tartó Baranya InterCity Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd között július közepén gázolt el egy személyt legutóbb, de júniusban is volt hasonló tragédia. Akkor a Pécs felől Pécsbánya irányába közlekedő tehervonat ütött el egy gyalogost hajnalban a Nagyhídi úton lévő vasúti átjárónál.

A mozdonyvezetők már korábban is nyílt levelet írtak az autósoknak. Ebben az áll, hogy "az ütközés borzalmas, amelybe a mozdony is beleremeg. Ez a legnagyobb trauma, ami érhet bennünket és egy életen át elkísér. Ki így, ki úgy dolgozza fel közülünk, de egy biztos: maradandó nyomokat hagy bennünk".

Feltették a kérdést is, hogy megéri 2 perccel hamarabb odaérni bárhová, mint soha többé? Egyben kértek minden közúti közlekedőt, hogy tartsák be a KRESZ szabályait, és a vasúti átjárót minden esetben fokozott körültekintéssel közelítsék meg! Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a sínekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón.