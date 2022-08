Ezt ne hagyja ki! Hogy is van ez?

Az új városházi cég akár lapot is kiadhat, műsort is készíthet A rekordösszegű, évi közel 38 milliós fizetése után ingyen vállalta el Szabó Szilárd, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatója annak a cégnek az irányítását, amelyet elvileg létesítményüzemeltetésre hoztak létre. Csakhogy a cégben számos olyan tevékenységi kört is megjelöltek, amik egy újabb, baloldali propagandacég működtetését is lehetővé teszik.