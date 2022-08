Hosszabb ideig éltek élettársi kapcsolatban, ám a férfi egy idő után agresszívvá vált, így idén áprilisban a nő szakított vele. A férfi a szakítást nehezen viselte el, így júliusban megjelent a volt párja baranyai házánál, abban a reményben, hogy kibékülnek. A kísérlet nem járt sikerrel, így a férfi megfenyegette a nőt, hogy a kutyáit és őt is megöli.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi július közepe táján bántalmazta a nő két kutyáját, ennek következtében az állatok elpusztultak, illetve a kutyák kölykeit elvitte magával.

Július 14-én pár perccel éjfél után a férfi újra volt élettársa lakásához érkezett, ahol kiabálni kezdett, de a nő nem jött ki a házból. A férfi erre az épületnél található kábeleket – villanyóra szekrényben található hosszabbítót és hűtőkábelt, fagyasztó láda kábelét – elvágta, majd távozott. Pár óra múlva újra visszatért, a nyitott konyhaajtón bejutott a házba, majd azt becsukta, hogy a nő ne tudjon kimenekülni.

– Megöltem a kutyáidat, most te következel – ezekkel a szavakkal fenyegette meg a nőt, majd elkezdte őt verni, rúgni, és a fejét is ütötte. Mikor kicsit lecsillapodott a férfi, úgy döntött, hogy távozik a lakásból. Így is tett, de előtte a nő telefonját széttörte, és a ház előtt parkoló személyautó kerekeit leengedte. Később a nőt többször hívta mobil és vezetékes telefonon, és messenger üzenetekkel is háborgatta.

A férfi többszörösen büntetett előéletű, korábban hasonló bűncselekmények elkövetése miatt is volt büntetve, emiatt a Pécsi Járásbíróság augusztus 4-én elrendelte a férfi letartóztatását egy hónapra. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a végzés nem végleges.