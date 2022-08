Információink szerint nagy területen ég az erdő és a bozótos Pécs külterületén, az Akó dűlőben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint épületekbe is belekapott a tűz, amely gyorsan terjed az erős szélben. A nagy erőkkel kivonuló pécsi, szigetvári, és komlói hivatásos, valamint a szabadszentkirályi önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. További egységek is elindultak a helyszínre.

Amint a katasztrófavédelem további részleteket közül, úgy frissítjük cikkünket.

A helyszínre érkező kollégák arról tájékoztattak, hogy már az alsó utcákban leállították autójukat a hatóságok, csak az ott lakókat engedik fel. Az autóforgalom fékezésére azért is van szükség, mert a szűk utcákban a kiérkező tűzoltóautóknak önmagában is nagyon nehéz közlekedni.

Kollégánk beszélt egy helyivel, aki arról számolt be, hogy az ő kertjét is porrá égette a tűz, illetve több más kertet, sőt házat is. Mint mondta, több gócpontja is van már a lángoknak, amit a tűzoltók megfeszített erőkkel próbálnak eloltani. Az egységek ahonnan csak tudnak, próbálnak vizet nyerni az oltáshoz, ebben a Tettye Forrásház autói is a segítségükre siettek. Nem messze több lakóház is van a hétvégi házak mellett, ezek tulajdonosai aggódnak ingatlanjaik biztonságáért, mert a lángok nagyon közel vannak hozzájuk.

A tűz a nagy szél miatt folyamatosan terjed tovább, kap bele a környező házakba, a megyéből minden mozdítható egység a helyszínen van.

Helyszínről érkezett: egy gázpalack felrobbant az egyik épületben.

Mint megtudtuk, a tüzet valószínűleg egy vagy két helyi lakó okozta, akik gaz vagy szemétégetés céljából raktak tüzet a kertben, amit őrizetlenül hagytak egy időre, így rövid időn belül meg is történt a baj. Ők értesítették a hatóságokat is. Információink szerint a rendőrség vizsgálja az ügyet.