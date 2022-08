Nem sérült meg senki abban a tűzben, amelyik csütörtök délután lobbant fel és terjedt tovább Pécs külvárosában. Hét épület károsodott, három ház teljesen leégett, három gázpalack felrobbant a nyugati városrészben, a Mecsekoldalban.

Az Akó dűlőben, vélhetően szabadtéri égetés nyomán lobbant fel a tűz, amely gyorsan tovább terjedt, és mintegy nyolc hektáron pusztított, írta a csütörtök délutáni tűzestről a katasztrófavédelem . A tüzet végül késő estére sikerült megfékeznie száztizenhat hivatásos és hetvenkét önkéntes tűzoltónak, valamint harmincnyolc közreműködőnek, köztük a honvédség három fős helikopter-személyzetének.

A helyszínre negyvenhat jármű, köztük a honvédségi helikopter vonult, a beavatkozást vezetési törzs irányította. A területet a tűzoltók nehezen tudták megközelíteni, végül este negyed kilenc után körülhatárolták a tüzet. Két ház lakója nem térhetett vissza otthonába, a harmadik, teljesen kiégett házban nem él senki életvitelszerűen. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást kezdett, szemlebizottság alakult.

A siklósi városvezetés is megköszönte a munkát

Büszkék vagyunk a siklósi hivatásos tűzoltókra, akik a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hosszú órákon át harcoltak a lángokkal a Mecsekben – írta facebook-bejegyzésében Mojzes Tamás, Siklós alpolgármestere.

Ahogy fogalmazott, több hektárra terjedt ki a tűz Pécsett, amely hétvégi- és lakóházakat is érintett. Közülük három leégett, és három gázpalack is felrobbant. Sikerült megfékezni végül a tüzet, de még mindig a helyszínen vannak a hivatásosok és az önkéntesek is, hogy a tuskókat és az izzó aljnövényzetet átvizsgálják, nehogy ismét lángra kapjon az erdő. Hála és köszönet mindenkinek, aki a katasztrófa elhárításában részt vett!

Tartják a lelket a tűzoltókban

A megyei önkormányzat elnöke frissítőt vitt a tűzoltóknak péntek reggel.

– A COVID-karantén lejártával első utam a tegnapi tűzeset helyszínére vezetett – írta Őri László, a megyei önkormányzat elnöke. – Találkoztam az egész éjszakát a Mecseken töltő állomány tagjaival. A „Baranya Segít Program” keretében frissítőt vittünk a kánikulában jelenleg is szolgálatot teljesítő tűzoltóknak. A mentésben több, mint 120 hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt. Mindannyiukra szükség volt, hogy ne történjen még nagyobb baj. Köszönjük az emberfeletti küzdelmüket!