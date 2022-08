Drón adta meg a GPS-koordinátákat a helikopternek

– Most néztük át drónnal a területet, hogy van-e még olyan rész, amelyik nagyon izzik – említette meg lapunknak a helyszínen a Baranya Megyei Polgárőr Drónpilóták segítője. – Észak felé a hőkameránk 160 fokos területet mért, ott még nagyon izzik, míg a többi terület 50-60 fokra visszahűlt – tette hozzá.

Mint megtudtuk, tegnap attól tartottak, hogy a fenyves be is belekap a tűz, ami még nagyobb bajt okozott volna. A hőkamerás drónnak itt is fontos szerepe volt. A helyszínre érkező honvédségi helikopter, amely Orfűről hozta a vizet, a drón által meghatározott GPS-koordináta területre öntötte a vizet, így sikerült megakadályozni, hogy a fenyvesek felé, illetve a lakóövezet felé terjedjen a tűz. Úgy tudjuk a honvédségi helikopter ötször fordult, és egy forduló alatt 10 köbméter vizet szállított.

Két kutya bennégett a házban

– Tegnap kaptuk a riasztást, hogy hatalmas nagy tűz van, és minden egységre szükség van – mondta Vecsernyés Mónika, a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület elnöke. – Tizenkilenc fővel vonultunk ki, a fiatalok is érkeztek velünk, és ők is nagyon jól helyt álltak. Sajnos nem mindent tudtunk megfékezni, volt egy épület, ami teljes terjedelmében égett mikor kiértünk. Három gázpalack robbant fel, és sajnos két kutya is bent égett – emlékezett vissza a tegnapi történtekre az egyesület elnöke.