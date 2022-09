Egy rendőr kezén kattant a bilincs idén áprilisban, akit azzal gyanúsítottak, hogy ő rabolta ki Pécsen a Komlói úti takarékot. A férfi elfogása után a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség annyit közölt, hogy a rend­őr az egyik bankrablás elkövetését elismerte, emiatt az ügyészség indítványozza letartóztatásának elrendelését.

– A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségen rablás bűntette és más bűncselekmények miatt elrendelt nyomozás jelenleg is folyamatban van, a gyanúsított

– az ügyészség erre vonatkozó indítványa szerint – továbbra is letartóztatásban van – írta megkeresésünkre dr. Kovács Katalin főügyészségi ügyész szóvivő. Kitért arra is, hogy az ügyészségi tájékoztatás minden esetben követő jellegű, így – figyelemmel az eljárás sikeres lebonyolításának érdekére – csak a már megtörtént eljárási cselekményekről nyilatkozhatnak. Így azokra a kérdéseinkre, amit feltettünk – miként derült ki, hogy pécsi rendőr követte el a bankrablást, kirendelt ügyvéd védi-e, a másik pécsi bankrablást is ő követte-e el – nem kaphattunk választ.