Baranya megye csapata is részt vett a szeptember 20–22. között megtartott 11. Országos Közlekedésrendészeti Szakmai versenyen, Tatán.

Az ország legjobb közlekedési rendőreinek találkozóján Óberling József ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője is köszöntötte a csapatokat. Elmondta, a jelenlevők már most nyertesek, hiszen minden versenyző benne van azon kevés kiválasztottak között, akik a nemzet legkiemelkedőbbjei. Annál is inkább, hiszen az ezredes elöljáróban elárulta: az előző napi elméleti vetélkedőn résztvevő húsz csapat között születtek hibátlan megoldások.

Fotós: Novotni Ákos

A tudásfelmérő két részből tevődött össze: elméleti és gyakorlati versenyszámokból. A megmérettetésen az összesített 15. helyet szerezte meg Baranya megye csapata, amelynek soraiból Lang Tamás rendőr törzszászlós a 11. lett karos forgalomirányításban, Szlovacsek Tibor rendőr törzszászlós 12-ként zárt a gépkocsizó járőrök között, Farkas Gábor rendőr zászlós pedig a 19. helyen végzett a motorkerékpáros járőrök között.