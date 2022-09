A közösségi áfacsalásra szakosodott mobiltelefon-kereskedő banda összesen több mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal négynapos nemzetközi akcióban számolta fel, most tizenegy gyanúsítottal szemben javasol vádemelést.

Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok vezette bukó cégek közvetítésével, nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat. Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, nagyon kedvező áron tudták a telefonokat továbbértékesíteni különböző nagykereskedéseknek, a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték. Az importárut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba.

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával számolták fel a hálózatot. A költségvetést ért kár megtérítésére összesen több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont, luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat zároltak, de egy több száz milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni.

A kutatásokon előkerült összesen 15 millió forint készpénz mellett a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot is találtak. A bűnbanda irányítóit – egy budapesti testvérpárt – a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani.

A pénzügyi nyomozók 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A 40 ezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg a Baranya Megyei Főügyészségre.