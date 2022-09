Információink szerint busz és autó ütközött Pécsett, a Nagy Imre úton. A helyszínen dugó alakult ki, olvasóink jelzése alapján. Kerestük a rendőrséget, hogy részleteket tudjunk meg a balesetről, amint válaszolnak megkeresésünkre frissítjük hírünket.

Frissítés (17:40)

A rendőrség megkeresésünkre közölte, hogy a személyautó vezetője súlyosan megsérült, míg a buszon egy utas könnyebb sérüléseket szenvedett. A forgalmat rendőr irányítja.

Frissítés (18:20)

A Tüke Busz Zrt. közleményt adott ki:

Közúti közlekedési baleset történt a Nagy Imre út – Esztergályos J. utca kereszteződésében, amikor egy személygépkocsi a Tüke Busz Zrt. 1-es járatban haladó Mercedes csuklós autóbusza elé hajtott, a járművek összeütköztek. A baleset a társaság önhibáján kívüli ok miatt következett be, és az ütközés következtében személyi sérülés is történt.