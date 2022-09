Többször fordul elő, hogy otthon csörög a vezetékes telefon, vagy a mobil, és egy női- vagy férfihang jelentkezik be, aki banki alkalmazottnak adja ki magát. A csaló ilyenkor azzal áll elő, hogy gyanús pénzmozgást észleltek a hívott fél bankszámláján, de olyan is előfordult, mikor hackertámadásról, meghiúsult internetes vásárlásról számoltak be.

Ennek kapcsán ajánlják fel, mint a bank alkalmazottja, hogy egy alkalmazást telepítésen a hívott fél a számítógépére, amihez távsegítséget is biztosítanak. Telefonon keresztül adják az instrukciókat: a hívott fél lépjen be a netbankjába, diktálja a telefonjára érkező biztonsági kódokat, és míg a telepítés zajlik már meg is csapolják a számláját.

A cél mindig ugyanaz, megszerezni a gyanútlan hívott fél kártya és számla adatait, az internetbanki belépési adatokat.

– Előfordulhat, hogy a bank valóban olyan pénzmozgást észlel az ügyfél bankszámláján, ami gyanúra adhat okot. Ilyen esetben felveszik az ügyféllel a kapcsolatot, és csak az adott tranzakcióra vonatkozóan kérnek megerősítést, hogy az teljesülhet-e, és ekkor is történik ügyfél-azonosítás

– közölte a honlapján a rendőrség.