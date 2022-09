A nyomozás során beszerzett adatok szerint egy 54 éves mohácsi férfi 72 éves szlovák állampolgárságú társával 2016 és 2020 közötti időszakban rendelkeztek vadászengedéllyel, azonban az adott erdészet vadászterületén folyamatosan ejtettek el jogosultságuk keretén felül vadakat, illetve olyan trófeás és egyéb vadakat is, amelyekre egyáltalán nem volt engedélyük. A két férfi tiltott vadászati eszközöket is használt, valamint a vadászati tilalmi idő hatálya alatt is ejtett el különböző vadfajokhoz tartozó állatokat – többek között gímszarvast, vaddisznót –, amelyek trófeáit általában kikészítették, húsukat feldolgozták, azokat eltulajdonították.