A Biokom kárbejelentő lapján tanúkat is meg kell neveznie, de nyilvánvalóan név szerint nem ismeri a turistacsoport tagjait, így gyógyulása közepette még az utazási irodával is egyeztetnie kell, hogy megtudja, kik látták pontosan a balesetét. Szeretné, ha a térfigyelő kamerák felvételei meglennének, hiszen egyrészt akkor ő is könnyebben tudná az igazát bizonyítani, másrészt a felelős is előbb megkerülne.

– Nagyon el vagyok keseredve, hiszen nem elég, hogy eltört a lábfejem, és valószínűleg egy műtét, majd gyógytornák sora vár rám, emellett még megbecsülni sem tudom, hogy mennyit jelent majd ez a baleset anyagi szempontból. A szeptemberi és az októberi csoportjaimat le kell mondanom, így legalább 15-20 idegenvezetéstől, bevételi forrástól estem el – mondta. Az idegenvezető egyébként az egyetemen is tanít, szerencsére a balesetre való tekintettel engedélyezték neki az órái online módon történő megtartását.