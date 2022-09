Aki a napokban Pécs belvárosában sétált, észrevehette, hogy több helyen kamerákat szereltek fel a rendőrök. Mint megtudtuk, a szeptember 17-ei Pécs Pride Felvonulás és a családi nap biztosításához szükséges technikai eszközöket telepítették a minap, de a technikai biztosítás előkészítése kapcsán a továbbiakban is várhatóak hasonló típusú munkálatok. A rendőrségnél rákérdeztünk arra is, hogy mennyi egyenruhás biztosítja majd a szombati rendezvényt, illetve más megyéből is érkeznek-e rendőrök, min az első Pécs Pride alkalmával. A rendőrség mindössze annyit válaszolt kérdésünkre, hogy a rendezvény biztosításának részleteiről intézkedéstaktikai okokból bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni.