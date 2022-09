Az ügyészség szerint a vádlott rendszeresen intéztette beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási elszámolásokat készíttetett beosztottjaival. Saját magának lakástextilt vett a bank pénzén, de a magáncélú szállodai, éttermi fogyasztásait is a pénzintézet fizette. Ebben többen is segédkeztek neki a cégnél. A vádlott színlelt szerződéseket is kötött – például hostess tevékenységre, nyomdai szolgáltatásra, rendezvényszervezésre -, de az erre kapott pénzt eltette zsebre.

A vádhatóság úgy számol, hogy mintegy 260 millió forintos kárt okozott ezzel a társai közreműködésével az OTP-nek, az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többiek az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók. A bíróság 16 vádlottal szemben már jogerős ítéletet hozott.

Az ügy 2017-ben robbant, mikor a bank egy belső ellenőrzés során tárta fel a sikkasztást, és tett feljelentést.

A különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével és más bűncselekményekkel meggyanúsított férfi egyébként tagadja a vádakat. Májusban azt mondta, hogy a fiktív számlákkal félrevezették, ő nem tudott róluk. Azt is közölte, volt olyan év mikor több mint 200 milliót keresett, vagyis jóval többet, mint amivel most gyanúsítják. A bruttó havi bére 2-2,5 millió forint volt, ehhez jött még a horvátországi leánybankban betöltött tiszteletdíja, különböző prémiumok, ez többszöröse volt a fizetésének.