Egy Európai Bizottság által is támogatott kezdeményezés, hogy 2022. szeptember 21-én senki ne veszítse életét Európa közútjain. Ennek érdekében ezen a napon Magyarországon is, így Baranyában is, célirányos közúti ellenőrzésre számíthatnak a közlekedők, amely során elsősorban a biztonsági öv és a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon használatát ellenőrzik a rendőrök.

Az érdeklődőket ezen a héten az ország több pontján változatos programok, kiállítások várják, amelyeknek célja, hogy mindenki gondolja át, az ő magatartása milyen veszélyhelyzeteket idézhet elő mások számára, és hogyan lehet ezeket csökkenteni, a tragédiákat elkerülni.