A rendőrségi baleseti statisztikája szerint az elmúlt tíz évben január és szeptember között a legtöbb halálos kimenetelű baleset 2012-ben volt, akkor 24-en haltak meg a baranyai utakon. Ez az év, 2012 tartja a negatív rekordot is. Ebben az évben történt a legtöbb halálos kimenetelű baleset a megyében, év végére ez a szám 32-re emelkedett.

Az elmúlt két évben javult a baleseti mutató, kevesebb halálos kimenetelű baleset történt a megyei útjain. Tavaly év végéig tizennégyen, míg 2020-ban tizenhatan vesztették életüket Baranyában.

Idén szeptember végéig 15 halálos kimenetelű baleset történt a megyében. Egyetlen egy hónap volt, mikor senki nem halt meg közlekedési balesetben: ez a hónap a július volt. Az egyik legdurvább baleset augusztusban történt, mikor egy autó Vásárosdombónál, a József Attila utcai vasúti átjáróban egy vonattal ütközött. A baleset során az autóban egy férfi és egy nő életét vesztette.

Sajnos az október sem kezdődött jól.

Csütörtök este Egyházasharaszti és Siklósnagyfalu között halálos kimenetelű baleset történt. A baleset során a gépkocsi vezetője, egy 22 éves alsószentmártoni férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Már másnap éjjel bekövetkezett az újabb tragédia: Pécsen a József Attila utcán eddig tisztázatlan okból és körülmények között letért az útról egy személyautó, egy ház falának csapódott, végül egy villanyoszlopnak ütközve a sofőr kiesett az autójából. A baleset során a gépkocsit vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség kéri, hogy a sofőrök mindig tartsák be a megengedett legnagyobb sebességet, és mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak. Az őszi ködös, párás idő fokozott figyelmet kíván a gépjárművezetőktől a látótávolság csökkenése miatt is, valamint nagy hangsúlyt kell fektetni a jármű világitó berendezéseinek működőképességére, állapotára, használatára is. A korai és késői órákban gyalogosan közlekedőknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy láthatóak legyenek az utakon. Ezt hivatottak szolgálni a különféle fényvisszaverő eszközök a ruházaton, hátizsákokon.

Ennyien haltak meg a baranyai utakon a statisztikák szerint: