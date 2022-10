A nyomozók a nőt több olyan vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, amelyet Harkány területén követtek el. A beszerzett adatok alapján július 15-én egy lakóházba is lopási szándékkal ment be. Éppen az előszobában felakasztott táskába nyúlt bele, amikor az otthon tartózkodó tulajdonos megzavarta, így onnan nem tudott elvinni semmit. Pár nappal később, július 18-án azonban újra próbálkozott, ekkor egy házból el is tulajdonított egy autóstáskát, valamint egy pénztárcát, iratokkal, készpénzzel együtt, csaknem 500 ezer forint értékben.