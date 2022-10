A Pécsi Rendőrkapitányság már hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a kővágószőlősi Nyugdíjas Klubbal. Az immár hatodik alkalommal megrendezett Egészségnapra is meghívást kaptak a rendőrök, melynek során a helyi aktualitásokról számoltak be a jelenlévők (lopás, besurranásos lopás, ittas járművezetés). Ezt követően megelőzési tanácsokat adtak, köztük a telefonos csalásokkal kapcsolatban, melyről egy hangfelvételt is meghallgathattak.