Egy tizenéves lány a fűben feküdt, egy másik (talán a barátnője vagy iskolatársa) előbb még jókedvűen nevetgélt mellette, majd, miután a járókelők kérdezgetni kezdték, mi történt, már komolyabbra próbálta venni a figurát:

- Á, semmi, semmi, csak kicsit sokat ivott - mondta, majd paskolgatni, rázogatni kezdte.

A lány azonban nem reagált semmire, csak feküdt mozdulatlanul, nem kizárt, hogy addigra már az eszméletét is elveszítette.

Mikor látta, hogy ennek bizony a fele sem tréfa, egyre idegesebb lett, nem tudta, mitévő legyen, ekkor azonban odaértek a közterület-felügyelők, akik azonnal mentőt hívtak.

Míg a segítség megérkezett, a barátnő/iskolatárs diszkréten eltüntetett a fűből néhány alkoholos üveget, s azt próbálta tudakolni a közteresektől, "nekik lehet-e ebből bajuk."

Egyre többen gyűltek köréjük, a helyzet egyenesen ijesztő volt, de szerencsére perceken belül megjöttek a mentők, akik hordágyra fektették és kórházba szállították a még mindig öntudatlan lányt.

Egy gyomormosás és reggel már mehet is haza - jó esetben.

Utóbb megtudtuk azt is, hogy egy közeli üzletben vásárolták az alkoholt, ahova az utóbb kórházba került lány "már részegen ment be".

Vajon hogy történhetett meg, hogy a nyilvánvalóan fiatalkorúakat kiszolgálták?