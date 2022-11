A 107 próbavásárlásból csak két vállalkozó nem tett eleget nyugtaadási kötelezettségének, ebből az egyik virágárus akadályozni próbálta a hivatal ellenőreinek munkáját. Az 52 foglalkoztatotti ellenőrzésből pedig csak egy esetben találtak be nem jelentett alkalmazottat a revizorok. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az adózók bizonylatkiállítási fegyelme javult, és a bejelentésekre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, illetve az adótraffipaxból is időben értesülnek a NAV ellenőrzéseiről.