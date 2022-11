A házukból szinte rálátnak a tragédia helyszínére

A Sásdhoz tartozó – egykor önálló falu – Hörnyék lakói voltak az áldozatok, akik egy-két éve költöztek a településre, az anyukát még négy gyermeke és a párja várta volna otthon. A tragédia a házuktól alig 300 méterre történt és az ablakukból még rá is láthatnak a helyszínre. A sásdi állomásra érkező vonat száz métert tolta az autót, a roncs pedig végigszántotta a betonból készült vasúti talpfákat. Bár szinte mindent elszállítottak, a helyszínen ott maradt az egyik ajtó darabja, félpár rózsaszín cipő és rongyok.

– Ezt senki nem kívánom, még látni is szörnyű volt, ahogy gyalogol az apuka a házukhoz leszegett fejjel és egy nejlonzacskóban viszi azokat a holmikat, amiket össze tudtak szedni – mondta lapunknak pénteken reggel egy harminc év körüli helybéli férfi a borús időben. – Nézze, milyen szépen felújított házuk van, most készültek el vele, a kerítést is rendbe tették, most kezdhettek volna jól élni – mutatott Hörnyék első házára. A redőnyök most lehúzva, néhány gyermekjáték az udvaron, egyébként teljes csönd uralja az otthont.

Kevesen ismerték őket

– Nem nagyon ismertük őket, rendes, hat gyermekes csendes család, borzasztó ez a tragédia – mondták már idősebb asszonyok, akik kerékpárral igyekeztek a közeli piacra. Közülük többen is azt mondták, hogy a közeli óvodából tarthatott haza a gyermekeivel, az egész út még egy kilométer sem volt összesen

– Úgy tudom, hogy néhány hete szült az anyuka, lehet, hogy nagyon fáradt volt, vagy esetleg a napsütés elvakította, nem tudjuk. Akinek gyermeke van, az tudja, hogy elég csak egy pillanatra hátrafordulni, mert az szól valamit, vagy éppen sírt. Hibázott, de ez óriási ár – fűzte hozzá az egyik hölgy.

Csak találgatni tudnak

Legtöbben értetlenül állnak a történtek előtt, azt is megjegyezték, hogy ez egy nyílt pálya, viszonylag belátható, még akkor is, hogyha körül kell nézni, de a lámpa pirosan villogott. Az Intercity-vonatok erre közlekednek, gyakorlatilag kettévágja a várost a vasútvonal, és a temetőbe is erre járnak az emberek, ezért is indokolt lenne egy sorompó itt. Ez fizikai akadályt jelentene, talán a figyelmetlenségből eredő tragédiák megelőzhetőek lennének – mondták még. Ezzel szemben viszont egy kerekesszékes férfi úgy vélekedett, hogy nem is olyan régen éppen azt látta, hogy a másik sásdi, a főutat keresztező vasúti átjáróban a sorompót megkerülve ment át egy autós.

Ottjártunkkor szűk egy órán belül többször jött-ment vonat és mindig üzemelt a fényjelzés. Az autósok, a biciklisek, a gyalogosok még akkor is fegyelmezetten megálltak a tilos jelzésnél, amikor nyilvánvaló volt, hogy a sásdi állomáson várakozik még csak a szerelvény és akár át tudnának „csúszni" előtte, ezt mégsem tették meg.

Az önkormányzat segítséget ajánlott

Jusztinger János sásdi polgármester a közösségi oldalán egy rövid közleményt jelentett meg, miszerint „Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete őszinte együttérzését fejezi ki a szörnyű vonatbaleset áldozatainak hozzátartozói felé. Önkormányzatunk a tőle telhető minden segítséget megad a család számára".

Rengeteg a tragédia

Idén kétszer annyi halálos tragédia történt a vasúti átjárókban, mint tavaly és legalább már 35-en meghaltak.