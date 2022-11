Az új Baranya Megyei Rendőrfőkapitány, dr. Szijártó István rendőr ezredes kinevezése a Baranya megyei közgyűlésen is téma volt a csütörtökön tartott ülésén.

A közgyűlésen dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőr-főkapitány elmondta, hogy a megyei kapitányság élén egyfajta kényszerű váltás történt, mert az előző kapitánynak, Gulyás Zsoltnak nagyon komoly tapasztalata van a határvédelmet illetően, és Bács-Kiskun megyében – ahol kapitányi posztot tölt be – erre most nagy szükség van. Szijártó Istvánt kiváló szakembernek tartja, aki a somogyi rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese volt és a régióra is kiterjedő ismeretekkel rendelkezik.