A gyerek megnézte a telefonján, megmondta a tolakodóan egyre közelebb húzódó idegennek, aki persze most már a telefonját kérte, mondván, egy ismerősét szeretné felhívni. A fiam ekkor már rosszat sejtett, nem adta oda a készüléket, azt felelte, nincs benne SIM-kártya, ami igaz is volt. Az idegen erre azt mondta, "láttam, van nálad egy ezres, add oda", s közben a kabátja alól elkezdett előhúzni egy pillangókést.

A gyereknél nem volt ezer forint, így azt nem is láthatta, s mikor ezt megmondta neki, a támadója erőszakosan belenyúlt a zsebébe, s kivette belőle az ott tartott néhány pénzérmét. Aztán azt mondta, „na jó, most takarodj a p*csába!”. A halálra rémült fiú zokogva rohant a megállóba, ahol az ott várakozók vigasztalták, egyikük pedig még azt is felajánlotta, hogy hazakíséri. A gyerek sírva ért haza.