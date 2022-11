A család gyászát tiszteletben tartva, egyben a közösség, a segíteni akarók megnyugtatása érdekében közölte, hogy az önkormányzat már aznap felvette a kapcsolatot a családdal, segítséget ajánlott. Védőnő, családsegítő, óvoda, bölcsőde szakmai segítsége és a Gyerekesély Krízisalap anyagi forrásai rendelkezésükre állnak, pénteken a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetének adományát is átadta a polgármester a családnak. Az édesapa a polgármestertől a szállításban való segítségnyújtást kérte, amit teljesítenek is, így már szombaton reggel is az önkormányzat kisbuszával tudnak menni Pécsre a kórházba, közben gyermekfelügyeletet biztosítanak.

– Sokan kerestek azért, hogy szervezzünk gyűjtést, öt kisgyermek, köztük egy újszülött maradt félárván. Beszéltem az édesapával, amennyiben úgy dönt, hogy elfogadja segítségünket, az általa megjelölt számlaszámra való utalásokkal történhet ez, pénzadományok formájában

– mondta, hozzátéve: a fentiek koordinálását az önkormányzat vállalja, de türelmet és megértést kér, hiszen egy családot felfoghatatlan tragédia ért, a segítő szándék akkor ér célt, ha megfelelő időben, megfelelő módon tud segíteni.

A város minden lakója nevében osztozunk fájdalmukban - zárta sorait Jusztinger János.

