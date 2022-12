A város tűzoltói a ház több helyiségében is végeztek méréseket – kis mennyiségben kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A házban élő két ember a nappaliban lévő vegyes tüzelésű cserépkályhával fűtött a jelzés idején. A lakásban több gázkonvektor is található, ezek azonban nem üzemeltek az eset során. Mivel a fűtést ezek használata nélkül is meg tudták oldani, a lakók az otthonukban maradtak. Személyi sérülés nem történt, közölte a katasztrófavédelem.