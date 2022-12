Mint a pécsi színház a közösségi oldalán beszámolt, Magyarország egyik legmodernebb tűzoltó laktanyáját vehették birtokba pár órára a társulat tagjai és gyermekeik, családtagjaik. A családi programon kipróbálhatták a messziről oly titokzatosnak tűnő eszközöket, beülhettek a tűzoltóautókba, és amikor jött a hívón a riasztás, akkor élesben láthatták, hogy pillantok alatt átöltöznek, menetkész állapotban, szirénázva távoznak a lánglovagok az aktuális vészhívás irányába.

– Meg is állapították a kollégák, hogy azért van kis hasonlóság is a két intézmény működése között, hiszen az ügyelő hívó szava, a színházban is a működés alapja – olvasható a Pécsi Nemzeti Színház anno 1895 közösségi oldalán.