– A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni – hívta fel a sofőrök figyelmét a rendőrség, akik arra is kitértek, hogy a gyalogosoknak is oda kell figyelniük, vagyis addig nem léphetnek az úttestre, amíg nem győződtek meg arról, hogy adottak a biztonságos átkelés feltételei.

Még mindig későn világosodik és korán sötétedik, tehát igen hosszú az az időszak, amikor korlátozottak a látási viszonyok. A láthatóság életmentő lehet lakott területen kívül és belül is, azokban az esetekben is, amikor nem kötelező.