Arra a kérdésünkre, hogy Baranyából mennyien jelentkeztek a határvadász-képzésre, és mennyien maradtak utána a rendszerben, vagyis most is hivatásos határvadászként szolgálnak, azt a választ kaptuk, hogy pontos számot nem tud mondani, hogy mennyi az aktív baranyai határvadász, mivel Baranyában csak a toborzást végzik.

– Azt elmondhatom, az érdeklődés nagy. Tavaly Baranyában több mint hatszáz helyen toboroztunk, és nincs olyan járás, ahonnan ne jelentkeztek volna. Volt olyan jelentkező, aki nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezett, de a jelentkezési egységcsomagot szakmunkás, gimnáziumi érettségivel rendelkező és diplomás is kitöltötte már – említette Heresznyei Zsuzsanna.

És hogy mi motiválja a jelentkezőket? Mint kiderült, a biztos megélhetés, vagyis a pénz, illetve egy másik szempontot is kiemelt: a megbecsülést. A jelentkezőknek a képzés ideje alatt bruttó 300 ezer forint az illetményük, a képzés után, mikor levizsgáztak és elkezdtek dolgozni az öt vármegye – Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg – egyikében, akkor már a pótlékokkal együtt keresetük eléri a bruttó 400 ezer forintot.

Heresznyei Zsuzsanna kiemelte, hogy sok jelentkező elmondta, hogy azért gondolták, hogy határvadászok lesznek, mert ezzel a településük, falujuk megbecsülését is kivívják. Mint megtudtuk, Baranyában volt már, hogy egy házaspár együtt adta be a jelentkezését, de egy fiatalembert is megemlített a rendőr ezredes, akit jelentkezéstől, a vizsgán át a szolgálatba lépésig nyomon követnek