Még az éjszaka előttünk van és a hétvégére is havazást, fagyokat várhatunk, de már délután is történtek balesetek a Baranya mecseki útjain. Négy óra után Kövestetőnél, Hosszúhetény és Komló-Zobákpuszta között két autó is árokba csúszhatott a közösségi oldalak bejegyzései alapján. A rendőrség pedig azt közölte, hogy az adott útszakaszon torlódás várható, lassú haladás lehetséges.

Nem sokkal korábban a 6-os út mecseknádasdi szerpentinéről jelezték olvasóink, hogy autó csúszott az árokba.