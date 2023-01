Olvasónk jelezte, hogy késelés történt vasárnap kora délután Pécsen a kertvárosi Éva utcában.

Vasárnap kora délután több rendőrautó és mentő érkezett a Kertvárosi Éva utca áruháza elé. Tudósítónk a helyszínről annyit közölt, hogy jelenleg öt rendőrautó van az utcában, és egy mentőkocsi.

– Volt, aki azt mondta, hogy hatalmas sikoltozást hallott. Ő szerinte, egy nő lehetett, akit ordított, de hogy ő lett volna az, aki megsérült, azt nem tudta – említette tudósítónk a helyszínen. A tudósítónk beszélt egy helybelivel, aki annyit közölt, hogy ő úgy tudja, késelés miatt érkeztek a rendőrök.

Arra járók olyat is említettek, hogy valakinél pisztoly is lehetett. Egy kisgyerek is érintett lehet a dologban, őt emlegették a mentők körül összegyűltek, valamint egy felvételt vélhetően a támadásról.

A helyszínen egy sérült ablakú szürke autó is áll, állítólag az is a támadás áldozata lett.

Kerestük a rendőrség sajtóosztályát, amint válaszolnak kérdésünkre, frissítjük cikkünket.