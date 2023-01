Ellenőrzik a vasúti átjáróknál a szabályok betartását

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a teljes sorompó vagy félsorompó mindként rúdja nyitott véghelyzetben áll, illetve a fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad. Fehér jelzés esetén is csak akkor hajtsanak rá az átjáróra, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem gátolja az áthaladást. A vasúti átjáróban és közvetlenül vasúti átjáró előtt előzni tilos, A rendőrség közölte azt is, hogy idén is ellenőrzik a rendőrök a vasúti átjáróknál a közlekedési szabályok betartását.